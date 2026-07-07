قطر: استهداف إيران لناقلة قطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز اعتداء مرفوض

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري أن استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يُعد اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكاً جسيماً وصريحاً لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية.

وطالب في تدوينة عبر منصة "إكس" إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمةً لحسابات ضيقة، محملاً إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات.