"الناتو" يستثمر أكثر من 40 مليار دولار لتطوير المسيرات

قال الأمين العام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم الثلاثاء: "الناتو يوسع سريعاً قدراتنا على نشر وتشغيل الطائرات المسيرة على نطاق واسع. وفي نفس الوقت، نحن نبني دفاعات قوية مضادة للطائرات المسيرة لرصد وتحديد وتحييد الطائرات المسيرة".

وأضاف خلال فعاليات قمة الحلف المنعقدة في أنقرة اليوم الثلاثاء: "الدول الحلفاء تستثمر أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة على مدار الخمسة أعوام المقبلة" بالإضافة إلى التخطيط لتعزيز التدريب التشغيلي للجنود.

وتأتي هذه الاعلانات ضمن مسعى الناتو لزيادة الانفاق الدفاعي بصورة كبيرة في المستقبل.