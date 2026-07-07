مصدر أمني: سماع دوي انفجارات في دمشق

سُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، اليوم، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر مصدر أمني أن "مجموعة من العبوات الناسفة انفجرت بالقرب من فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق".

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل أمس، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سورية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024.