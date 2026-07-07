أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق ‌هرمز مساء أمس.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم، إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان.

وأضافت الهيئة ⁠أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.