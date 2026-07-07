أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري يؤكدان أهمية تطوير العمل العربي المشترك

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الأمين العام، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أولهما مع وزير الخارجية المصري، وثانيهما مع رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة، حيث استعرض رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة تفرض إعادة تقييم أساليب العمل وتطويرها، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز كفاءة منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على تقديم كامل الدعم للأمين العام ورؤيته لتطوير آليات العمل داخل الجامعة العربية، انطلاقا من دورها المحوري باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك، مشددا على أن التحديات التي تواجه الدول العربية تتطلب مزيدا من التكاتف والتضامن بين الدول العربية.

كما دعا الأمين العام رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة إلى طرح أفكار ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل العربي المشترك، فيما أكدوا دعمهم لرؤيته وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، واتفق الجانبان على تكثيف الاجتماعات الدورية لتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل العربي المشترك ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة.