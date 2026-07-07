ألمانيا تُحذّر من نقص في سائقي الحافلات والشاحنات

حذّر خبراء من أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا قد يتفاقم بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بما يجعل آثاره أكثر وضوحاً في الحياة اليومية.

ووفقاً لدراسة صادرة عن مركز الكفاءة لتأمين العمالة الماهرة (كوفا)، التابع لمعهد الاقتصاد الألماني، فإن من المتوقع أن يحال 4.6 ملايين عامل ماهر إلى التقاعد خلال الأعوام الـ10 إلى الـ15 المقبلة، يعمل أكثر من 3.6 ملايين منهم في مهن تعاني بالفعل نقصاً حاداً في الكوادر، كسائقي الحافلات والشاحنات.

وأظهرت الدراسة أن الوضع يُعدّ أكثر صعوبة في مهن النقل، إذ يبلغ عُمر 40% من سائقي الحافلات و«الترام» 55 عاماً أو أكثر، فيما من المتوقع خروج أكثر من 60 ألفاً منهم من سوق العمل بحلول 2041.

وقال مُعد الدراسة، يوريك تيدمان، إن وسائل النقل العام تشهد بالفعل إلغاء بعض الرحلات، وتعديل الجداول الزمنية بسبب نقص الموظفين، وأضاف: «إذا أُحيل عدد كبير من السائقين إلى التقاعد ولم يتوافر عدد كافٍ من العاملين الجدد، فقد تصبح مثل هذه التقييدات أكثر تكراراً»، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يعرقل التحول في قطاع النقل.

وأشار تيدمان إلى أن السبب الرئيس يعود إلى التغيّر الديموغرافي، إذ إن أجيال «الطفرة السكانية» التي بدأت تتقاعد تدريجياً أكبر بكثير من الأجيال التي تدخل سوق العمل حالياً، لافتاً إلى أن عدد مواليد عام 1964 يبلغ نحو ضعف عدد مواليد عام 2024، كما توقع تيدمان تفاقم النقص في سائقي الشاحنات، مشيراً إلى أن نحو 200 ألف منهم سيُحالون إلى التقاعد خلال الأعوام الـ10 إلى الـ15 المقبلة.

وأوصى الخبراء بالإبقاء على كبار السن في سوق العمل لفترة أطول.