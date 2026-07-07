زيلينسكي يدعو «الناتو» لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، حلفاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى اتخاذ «قرارات حاسمة» خلال قمة الحلف، التي تعقد الأسبوع الجاري، في أنقرة، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعدما شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية الواسعة خلال الليل على كييف ومناطق أخرى من البلاد.

وقال زيلينسكي إن «الهجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، وإصابة 60 آخرين في العاصمة كييف، إضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 16 في منطقة كييف الكبرى».

وأضاف زيلينسكي أن روسيا استخدمت في الهجوم 68 صاروخاً، و351 طائرة مُسيّرة.