بكين وموسكو تجريان تدريبات بحرية قُرب الصين
ذكرت وزارة الدفاع الصينية ووسائل إعلام حكومية روسية، أمس، أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي، قبالة مدينة تشينغداو الصينية، هذا الشهر.
وقالت الوزارة في بيان: «عقب انتهاء التدريبات، ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادئ، للقيام بدوريات بحرية مشتركة».
وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن سفينة حربية كبيرة (طراد)، وأخرى صغيرة (كورفيت)، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء، وأيضاً سفينة إنقاذ تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وصلت إلى مدينة تشينغداو الصينية، للمشاركة في التدريبات.
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