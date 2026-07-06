بكين وموسكو تجريان تدريبات بحرية قُرب الصين

‌ذكرت ​وزارة الدفاع الصينية ووسائل إعلام حكومية روسية، أمس، أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان ⁠تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي، قبالة مدينة تشينغداو الصينية، هذا الشهر.

وقالت ‌الوزارة في بيان: «عقب انتهاء التدريبات، ستتوجه بعض القوات ‌من الجانبين إلى مناطق ‌معينة في المحيط ‌الهادئ، للقيام بدوريات ‌بحرية مشتركة».

وقالت وكالة الإعلام ​الروسية، ⁠إن ⁠سفينة حربية كبيرة (طراد)، وأخرى صغيرة (كورفيت)، وغواصة تعمل بالديزل ⁠والكهرباء، وأيضاً سفينة إنقاذ تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وصلت إلى مدينة تشينغداو الصينية، للمشاركة في ‌التدريبات.