الجيش الكويتي يفتح باب التطوع للعنصر النسائي للالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأحد، عن فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية للعنصر النسائي، من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون.

ودعت رئاسة الأركان الكويتية في بيان لها على موقعها بمنصة "إكس"، الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الكويتية والخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتباراً من يوم غد 6 يوليو حتى 13 منه.