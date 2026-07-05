حصيلة صادمة.. 438 قتيلاً في طرقات بنجلاديش خلال يونيو

ذكر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة السلامة على الطرق في بنجلاديش أن إجمالي 472 حادث سير أسفر عن مقتل 438 شخصاً وإصابة 561 آخرين بمختلف أنحاء البلاد في يونيو 2026، حيث شكلت حوادث الدراجات النارية حوالي ثلث جميع حالات الوفاة.

وذكر التقرير أن 44 امرأة و56 طفلا كانوا من بين هؤلاء القتلى. وتم إعداد التقرير باستخدام بيانات تم جمعها من صحف وطنية ومواقع إخبارية الكترونية ووسائل إعلام الكترونية بالإضافة إلى مراقبة خاصة بالمؤسسة نفسها، حسب صحيفة (ديلي صن) التي تصدر في بنجلاديش اليوم الأحد.

ولا تزال حوادث الدراجات النارية الأكثر تسبباً في حالات الوفاة، حيث أسفر 145 حادثاً عن مقتل 134 شخصاً، مما يمثل 59,30% من جميع حالات الوفاة على الطرق. وكان المشاة أيضاً من بين الأكثر تضرراً، حيث بلغ عدد الوفيات بين المشاة 91 حالة وفاة، مما يمثل 77,20% من إجمالي حالات الوفاة. وقتل 57 سائقاً ومساعداً في النقل.

وإلى جانب حوادث الطرق، سجلت البلاد تسعة حوادث في الممرات المائية، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، بينما أسفر 21 حادثاً بالسكك الحديدية عن مقتل 18 شخصاً وإصابة سبعة آخرين.