قطر تستأنف جميع أنشطة الملاحة البحرية

أعلنت وزارة النقل القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل طبيعي لجميع أنواع السفن والسفن البحرية، اعتباراً من اليوم الأحد.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية السارية والتأكد من وجود جميع معدات السلامة والحراسة اللازمة على متنها قبل وأثناء الإبحار، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان لجميع الرحلات.

وكانت الوزارة د أعلنت في 29 يونيو الماضي، التوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية؛ حرصاً على السلامة العامة.