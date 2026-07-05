الصين وروسيا تجريان تدريبات بحرية وجوية مشتركة الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد أن القوات البحرية ⁠الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في ‌المياه والمجال الجوي قبالة ‌مدينة تشينغداو الصينية ‌هذا الشهر.

وقالت الوزارة ‌في ‌بيان "عقب انتهاء التدريبات، ستتوجه ‌بعض القوات من الجانبين ⁠إلى مناطق معينة ⁠في المحيط ⁠الهادي للقيام ⁠بدوريات بحرية مشتركة".

وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تُجرى سنوياً "بهدف ‌التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".