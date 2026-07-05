ترامب سيلقي خطاب الرابع من يوليو رغم إخلاء متنزه "ناشونال مول" الوطني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يزال يعتزم إلقاء خطاب الرابع من يوليو بعد أن تسبب الطقس إلى إخلاء متنزه "ناشونال مول" الوطني في وقت سابق من يوم السبت.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن أسمح لبعض المطر أن يوقف احتفالنا بالذكرى الـ 250".

وقالت مؤسسة "الحرية 250" المنظمة للحدث إن ترامب يعتزم إلقاء خطابه في المتنزه الوطني في الساعة 11 مساء ويليه عرض للألعاب النارية، وأنه سيجري إعادة فتح البوابات الخاصة بحدث "تحية إلى أميركا" في الساعة 9:45 مساء.