العواصف تربك الاحتفالات.. إخلاء "ناشونال مول" قبل خطاب ترامب

أمرت السلطات الأميركية، السبت، بإخلاء متنزه "ناشونال مول" في العاصمة واشنطن، مع اقتراب عواصف شديدة من المنطقة، وذلك قبل ساعات من خطاب مرتقب للرئيس دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ودعت الجهات المنظمة لفعاليات "فريدوم 250" الحاضرين إلى مغادرة مواقع الاحتفالات والتوجه مؤقتا إلى مبان قريبة للاحتماء، بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية الأميركية وشرطة المتنزهات الأميركية وإدارة المتنزهات الوطنية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

وقالت دانييل ألفاريز، المتحدثة باسم "فريدوم 250"، في بيان، إن "سلامة ضيوفنا والفنانين المشاركين وفرق العمل تمثل أولويتنا القصوى"، موضحة أن قرار الإخلاء جاء بسبب اقتراب عواصف شديدة.

وشملت مواقع الاحتماء المحددة مباني وزارات التجارة والتعليم والزراعة، ومصلحة الضرائب، ومبنى "صوت أميركا"، ونصب توماس جيفرسون التذكاري، إلى جانب المتحف الوطني للتاريخ الأميركي والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والمتحف الوطني للتاريخ والثقافة الإفريقية الأميركية ومبنى رونالد ريغان.

ودعا المنظمون الحاضرين إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات قوات إنفاذ القانون وفرق تنظيم الفعاليات، ومتابعة القنوات الرسمية لـ"فريدوم 250" للحصول على آخر المستجدات.

وأكدت ألفاريز أن الجهات المنظمة ستعلن أي تحديثات تتعلق ببرنامج الفعاليات وإعادة فتح المواقع.

ويأتي قرار الإخلاء في وقت تستعد فيه واشنطن لاستضافة فعاليات واسعة بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، تتضمن خطابا للرئيس ترامب وعروضا واحتفالات جماهيرية.