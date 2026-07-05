ترامب في ذكرى الاستقلال عن بريطانيا: أميركا أمة راسخة الإيمان

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في وقت متأخر أول من أمس (الجمعة)، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، بني وطنه من الأيديولوجية الشيوعية، حيث رسم صورة للولايات المتحدة بأنها أمة راسخة الإيمان.

وقال ترامب، أمام الأنصار في ولاية «ساوث داكوتا» الأميركية على خلفية جبل «راشمور» الشهير، عشية يوم الاستقلال: «يمكنك أن تكون شيوعياً أو يمكنك أن تكون وطنياً».

كما وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها «دولة تنظر إلى الرب. الحقوق التي نتمتع بها منحنا إياها الرب الذي خلقنا، ولن يتم انتهاك تلك الحقوق». وأضاف ترامب، البالغ من العمر 80 عاماً، قائلاً: «لم تفعل أي دولة أخرى خيراً للعالم أكثر من الولايات المتحدة».

وشدد على أنه يتم التحدث بالإنجليزية في الولايات المتحدة لأنها لغة الآباء المؤسسين، دون ذكر أن عدداً كبيراً للغاية من الشعب في البلاد يتحدث الإسبانية أيضاً.

يشار إلى أن جبل «راشمور» شهير عالمياً لتجسيده شخصيات رئاسية، حيث نُحت عليه رؤوس جورج واشنطن، أول رئيس للبلاد، وتوماس جيفرسون، ثالث رئيس، وثيودور روزفلت، الرئيس الـ26، وأبراهام لينكولن الرئيس الـ16.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب جبل «راشمور» كخلفية لخطابه، فقبل ست سنوات، في يوم الاستقلال أيضاً، ألقى كلمة هناك ضد المشاركين في الحركة الاحتجاجية على مستوى البلاد ضد العنصرية.

وأمس (السبت) هو ذروة الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

وإلى جانب خطاب الرئيس، يشمل البرنامج المسائي عرضاً للألعاب النارية الذي من المقرر أن يحطم الأرقام القياسية بإطلاق 850 ألف لعبة نارية في عشرة مواقع على مدار نحو 40 دقيقة.