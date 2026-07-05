زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على «كوستيانتينيفكا» الأوكرانية
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، إن أوكرانيا لاتزال تسيطر على مدينة «كوستيانتينيفكا» الاستراتيجية في شرق البلاد، ورفضا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات روسيا.
وأبلغ الجيش الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس (الجمعة)، بأن قواته سيطرت على مدينة «كوستيانتينيفكا» في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة «دونيتسك».
وقال زيلينسكي على موقع «إكس»: «بالطبع هذا غير صحيح. إنها مجرد كذبة روسية أخرى ومحاولة لاختلاق قصة إخبارية من نوع ما». وأضاف: «إذا كانت (كوستيانتينيفكا) تحت السيطرة الروسية بالفعل فلن يكون لدى بوتين أي مشكلة في لقائي هناك للبحث عن سبيل دبلوماسي يضع حداً لهذه الحرب أخيراً».
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن مدينة «كوستيانتينيفكا»: «لاتزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية». و«كوستيانتينيفكا» أقصى مدن خط الدفاع الجنوبي ضمن أربع بلدات رئيسة تشكل محوراً أساسياً في جهود أوكرانيا للحفاظ على سيطرتها على منطقة «دونيتسك» الصناعية.
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