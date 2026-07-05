زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على «كوستيانتينيفكا» الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ​وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، ‌إن أوكرانيا ​لاتزال تسيطر على مدينة «كوستيانتينيفكا» الاستراتيجية في شرق البلاد، ورفضا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات روسيا.

وأبلغ الجيش الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس (الجمعة)، بأن قواته ⁠سيطرت على مدينة «كوستيانتينيفكا» في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة «دونيتسك».

وقال زيلينسكي ‌على موقع «إكس»: «بالطبع هذا غير صحيح. إنها مجرد كذبة روسية أخرى ومحاولة لاختلاق قصة إخبارية من ‌نوع ما». وأضاف: «إذا كانت (كوستيانتينيفكا) تحت السيطرة الروسية ‌بالفعل فلن يكون لدى بوتين أي مشكلة ‌في لقائي هناك للبحث ‌عن سبيل دبلوماسي يضع حداً لهذه الحرب أخيراً».

وقالت هيئة الأركان ​العامة الأوكرانية إن ‌مدينة «كوستيانتينيفكا»: «​لاتزال تحت سيطرة القوات ⁠الأوكرانية». و«كوستيانتينيفكا» أقصى مدن خط الدفاع الجنوبي ضمن أربع بلدات رئيسة تشكل محوراً أساسياً ⁠في جهود أوكرانيا للحفاظ على سيطرتها على منطقة «دونيتسك» الصناعية.