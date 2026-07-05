ألمانيا تعتزم زيادة الإنفاق على السكك الحديدية

تعتزم الحكومة الألمانية زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على إنشاء وتوسعة خطوط السكك الحديدية.

ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات في عام 2027 من نحو 1.8 مليار يورو إلى 2.2 مليار يورو، وفقاً لمشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية الألمانية لعام 2027.

ومن المقرر ضخ مليارات اليورو خلال السنوات المقبلة في قطاع السكك الحديدية من الصندوق الخاص الممول بالديون والمخصص للبنية التحتية، إلا أن التركيز سيكون على تحديث خطوط السكك الحديدية القائمة.

ورحب اتحاد شركات شحن البضائع بالسكك الحديدية الخاصة بالزيادة المزمعة.