ترامب: نتنياهو طلب لقائي ويعلم من هو الزعيم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس" عبر الهاتف: "علاقتنا جيدة جدا. (نتنياهو) يعرف من هو الزعيم".

في المقابل، استبعد مسؤول إسرائيلي عقد اللقاء الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الموعد قد يكون مبكرا جدا نظرا لزيارة ترامب المرتقبة إلى تركيا لحضور قمة الناتو المقررة يومي 7 و8 يوليو. وأضاف المسؤول: "قد يعقد اللقاء في الأسبوع الذي يليه".

وتأتي هذه التحركات وسط تقارير عن تزايد تشكك ومخاوف المقربين من ترامب تجاه أداء نتنياهو في الأشهر التي تلت اجتماعهما في فبراير الماضي.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله: "يعتقد العديد من أقرب مستشاري ترامب أن بيبي (نتنياهو) كان مخطئا في كل شيء".

وكان ترامب قد انتقد نتنياهو بشدة الشهر الماضي خلال مكالمة هاتفية على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"المجنون" واتهمه بـ"الجحود".

وفي سياق منفصل، صرح ترامب بأن المسؤولين الإيرانيين "يتوسلون للتوصل إلى اتفاق"، كاشفا عن قرار الجانبين تعليق المحادثات لمدة أسبوع لحين انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأكد ترامب أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين خلال هذه الفترة، قائلا: "جميعهم هناك. طلقة واحدة (ويمكننا القضاء عليهم جميعا)، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حينها لن يكون لدينا من نتفاوض معه".