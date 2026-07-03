«تقيس درجة حرارة الجسم».. برشلونة توزّع أساور على العاملين في الأماكن المفتوحة
بدأت مدينة برشلونة، بتوزيع أساور على العاملين في المناطق المفتوحة، تعمل كنظام إنذار مبكر للمخاطر الصحية وتراقب حرارة العامل، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسبانيا بالفعل موجات حر متتالية، تسببت في وفاة أكثر من 1000 حالة زائدة عن عدد الوفيات المتوقع في الظروف العادية في شهر يونيو، وفقاً لـ"رويترز".
ووزّعت المدينة حوالي 1400 سوار على الموظفين العاملين في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك عمال النظافة بالشوارع، وفرق الإضاءة، وعمال الحدائق، وموظفي إدارة النفايات.
وقال منسق الوقاية في دائرة الحدائق والمتنزهات بالمدينة، بيب ليمونا: "إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التكيّف مع تغيّر المناخ (الحاد بشكل متزايد)".
ويتميّز السوار بأنه يقيس درجة حرارة جسم العامل، ويُصدر صوتاً واهتزازاً إذا استشعر أن مَن يرتديه في خطر، وفي هذه الحالة، يتعيّن على العامل التوقف عن العمل.
يُذكر بأن هناك عدداً من عمال الشوارع توفوا في السنوات القليلة الماضية في أنحاء إسبانيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تغييرات في أنماط العمل وظروفه.
ومثلها مثل كثير من دول أوروبا، شهدت إسبانيا موجة حر شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ سجّلت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، ثاني أكثر شهور يونيو حرارة منذ بدء التسجيل، كما تستعد البلاد لموجة حر ثانية تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news