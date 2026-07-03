«تقيس درجة حرارة الجسم».. برشلونة توزّع أساور على العاملين في الأماكن المفتوحة

بدأت مدينة برشلونة، بتوزيع أساور على العاملين في ​المناطق المفتوحة، تعمل كنظام إنذار مبكر للمخاطر الصحية وتراقب حرارة العامل، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسبانيا بالفعل موجات حر متتالية، تسببت في وفاة أكثر من 1000 حالة ​زائدة عن عدد الوفيات المتوقع في ​الظروف العادية في شهر يونيو، وفقاً لـ"رويترز".

ووزّعت المدينة حوالي ⁠1400 سوار على الموظفين العاملين في الأماكن ​المفتوحة، بما في ذلك عمال النظافة بالشوارع، وفرق ​الإضاءة، وعمال الحدائق، وموظفي إدارة النفايات.

وقال منسق الوقاية في دائرة الحدائق والمتنزهات بالمدينة، بيب ليمونا: "إن هذه الخطوة ​تأتي في إطار جهود التكيّف مع تغيّر ​المناخ (الحاد بشكل متزايد)".

ويتميّز السوار بأنه يقيس درجة حرارة جسم العامل، ويُصدر صوتاً ‌واهتزازاً ⁠إذا استشعر أن مَن يرتديه في خطر، وفي هذه الحالة، يتعيّن على العامل التوقف عن العمل.

يُذكر بأن هناك عدداً من عمال الشوارع توفوا في السنوات القليلة الماضية ​في أنحاء ​إسبانيا، بسبب ⁠ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تغييرات في أنماط العمل وظروفه.

ومثلها ​مثل كثير من دول أوروبا، شهدت ​إسبانيا ⁠موجة حر شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ سجّلت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، ثاني أكثر شهور ⁠يونيو ​حرارة منذ بدء التسجيل، ​كما تستعد البلاد لموجة حر ثانية تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل.