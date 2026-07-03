ترامب: إيران وافقت تقريباً على كل ما نحتاج إليه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة، وأن طهران "وافقت تقريباً على كل ما نحتاج إليه"، وفق تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي"، أن الحصار الأميركي على مضيق هرمز كان جداراً منيعاً، ولم يخترق، ولم تستطيع أي سفينة الوصول إلى إيران خلاله.

وفي سياق متصل، ذكر ترامب أن إيران ستشتري منتجات زراعية أميركية في إطار اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب بين البلدين، مشيراً إلى أن طهران تحتاج إلى واردات من الذرة والقمح وفول الصويا.

وأردف: "إنهم لا يجنون أي أموال، لذلك سنأخذ جزءاً من المال، وسنشتري لهم. هم بحاجة إلى الغذاء، وسنجعل مزارعينا الأميركيين وحدهم يوفرون ذلك".