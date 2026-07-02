مصادر: "الناتو" يخطط لإحلال طائرات الاستطلاع جلوبال آي محل "أواكس"

ذكرت أربعة ​مصادر لرويترز أن حلف شمال ‌الأطلسي ​يخطط لاستبدال أسطوله القديم من طائرات الاستطلاع "أواكس" المصنعة في الولايات المتحدة بطائرات سويدية بديلة، في خطوة قد تثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حث الحلفاء على شراء المزيد من العتاد الأميركي.

وانتقد ترامب مرارا الحلفاء الأوروبيين لاعتمادهم على ‌الولايات المتحدة في شؤونهم الأمنية، بينما يضغط عليهم لزيادة الإنفاق الدفاعي وشراء ‌المزيد من العتاد الأميركي.

وقالت المصادر إن شراء طائرات المراقبة "جلوبال ​آي" التي ‌تنتجها شركة ساب ​سيُعلن عنه في قمة حلف الأطلسي في أنقرة من السابع إلى الثامن من يوليو .

وأكد متحدث باسم الحلف أن قرارا بشأن استبدال الطائرات أواكس سيعلن خلال القمة، لكنه رفض تقديم تفاصيل.