منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشّي فيروس هانتا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الخميس انتهاء موجة فيروس هانتا الذي انتشر على سفينة "ام في هونديوس" السياحية وأثار قلقا كبيرا على الصعيد العالمي.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف "اليوم، أنهى آخر شخص خالط آخر تعرّض لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية ام في هونديوس حجره الصحي وكانت نتيجة فحصه سلبية وهو عاد إلى دياره".

وأضاف "لم تسجّل أيّ حالة أخرى منذ 25 مايو. ويسعدنا إذن في منظمة الصحة العالمية أن نعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا"، مشيرا إلى أن موجة الفيروس هذه تسبّبت في 13 إصابة، بينها ثلاث وفيات.

وانطوى التفشي، على سلالة ⁠الأنديز، وهي سلالة ​نادرة ⁠من فيروس ⁠هانتا تنتشر عادة ⁠في الأرجنتين وتشيلي.

وكانت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تفشى فيها الفيروس ‌قد أبحرت من الأرجنتين ​في أول أبريل.