وكالة الأنباء السورية: 4 قتلى و11 مصاباً حصيلة انفجار مقهى في سورية

قُتل 4 أشخاص، وأصيب 11 آخرون، خلال انفجار وقع في أحد المقاهي في شارع النصر بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور أحمد البكور لــ"سانا": "إن الانفجار الذي وقع في شارع النصر بمنطقة الحجاز، أسفر عن 4 قتلى و10 إصابات، جرى نقلهم إلى مشفى المجتهد لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إصابة نقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أن: "الانفجار جرى بعبوة ناسفة، وفور وقوعه توجهت دوريات من قوى الأمن وفرق الإسعاف للعمل على إجلاء المصابين، وتقديم الإسعافات اللازمة، وفرضت طوقاً أمنياً لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل".

وأضافت، أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومَن يقف وراءه.