إنقاذ رجل من بين الأنقاض بعد ثمانية أيام على زلزالي فنزويلا

انتشلت فرق الإنقاذ الخميس ناجياً من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو، بعد ثمانية أيام على الكارثة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان هيرنان جيل، وهو حارس أمن يبلغ 43 عاماً، عالقاً تحت الأنقاض داخل غرفة الحراسة في المبنى الذي يعمل به في منطقة كاتيا لا مار بولاية لا غوايرا في شمال فنزويلا.

وقد حُمل الرجل على نقالة ووُضع في سيارة إسعاف تمهيدا لنقله إلى كاراكاس.