إنقاذ 3 من طاقم مروحية أميركية في بحر العرب

أعلن الأسطول الخامس الأميركي أن مروحية عسكرية من طراز (إم إتش-60 إس سي هوك) نفذت هبوطاً اضطرارياً في بحر العرب صباح الأربعاء، أثناء مهمة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش.

وأوضح في بيان، أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى وجود أي عمل عدائي وراء الحادث، مؤكداً أن أسباب الهبوط الاضطراري لا تزال قيد التقييم.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة، وهم في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية على متن حاملة الطائرات، فيما تتواصل عمليات البحث عن عضو الطاقم الرابع الذي لا يزال في عداد المفقودين.