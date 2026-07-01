ترامب يقوم برحلته الأولى بطائرة الرئاسة الجديدة "إير فورس وان"

يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء رحلته الأولى على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" الجديدة، وهي طائرة معدلة من طراز "بوينغ 747" تبلغ قيمتها 400 مليون دولار قدمتها قطر هدية، في خطوة تعكس ملامح شخصية ترامب بشكل أعمق على مؤسسة الرئاسة الأميركية.

ولم يعد للهيكل ذي اللون الأزرق الفاتح المميز-الذي كان يساعد طائرة "إير فورس وان" على الاندماج مع لون السماء- أي أثر، إذ تم طلاء الطائرة المجددة وفقا لمخطط الألوان المفضل لدى ترامب، والمكون من بطن كحلي وخطوط حمراء وذهبية.

ووفقا لجولات تم نقل تفاصيلها في تقارير إعلامية، فإن الطائرة تحتوي على ميزات فاخرة يرى الرئيس ترامب أن الوفد المرافق للقائد الأعلى يجب أن يحظى بها، بما في ذلك السجاد الفخم والمقاعد القابلة للاستلقاء بالكامل والألواح الخشبية وشعار الختم الرئاسي على أحزمة الأمان.

وقال ترامب للصحفيين إنه فخور بالطائرة الفاخرة، مضيفا: "يمكنك القيام بأحد أمرين: تجعل الأمر بسيطا، أو تستعرضه".

وتقل الطائرة ترامب إلى ولاية نورث داكوتا لزيارة مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية، ليكون أول زائر رسمي لها قبيل افتتاحها في الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا.