كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسورية وغزة "حتى إشعار آخر"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسورية وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

وقال كاتس خلال مراسم تأبينية للجنود الذي قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006 "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسورية وغزة حتى إشعار آخر، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا ".

وشدد كاتس "لن ننسحب من المناطق الأمنية".

وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض "بكل قوة" لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الثلاثاء أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله المدعوم من إيران، يشكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل.