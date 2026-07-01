الرئيس العراقي: أمن العراق ودول الخليج مترابط ومشترك

أكد الرئيس العراقي نزار ئاميدي خلال لقائه اليوم الأربعاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بغداد على أن أمن العراق وأمن دول مجلس التعاون هو أمن مترابط ومشترك.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان على موقعها الرسمي، ان البديوي وئاميدي استعرضا خلال اللقاء " العلاقات بين مجلس التعاون والعراق، وسبل وتنميتها وتوطيدها بما يحقق الأهداف المرجوة".

كما ناقش الجانبان "أوجه التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسن، بحث أمس الثلاثاء في بغداد مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات، أبرزها استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والعراق، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي زيارة الأمين العام لمجلس التعاون إلى بغداد في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع العراق ودعم استقراره السياسي والأمني والاقتصادي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.