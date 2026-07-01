ترامب يصف المحادثات الأميركية الإيرانية بأنها "جيدة جدا"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى "اجتماعات جيدة جدا" بين الجانبين.

وقال ترامب بينما كان يستعد للصعود على متن طائرته الجديدة "إير فورس وان" التي أهدتها له قطر في رحلة إلى ولاية نورث داكوتا، "بناء على سير الأمور، فإنّ نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد. لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "لقد ضربناهم بقوة شديدة... ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا".

وتشهد الدوحة الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الماضي مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.