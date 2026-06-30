إسرائيل تغلق جمعية خيرية في شمال الضفة الغربية

أغلق الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكد مسؤولون فلسطينيون ومصادر قريبة من الجمعية.

وألصق الجيش الإسرائيلي على مدخل المبنى الذي يضم مقر الجمعية ملصقا أسود اللون كتب عليه باللغتين الإنكليزية والعربية "تم إعلان هذا الاتحاد هيئة غير قانونية وإغلاقه بسبب تورطه ودعمه لاعمال العنف".

وردا على استفسار وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الواقعة.

وأكد مراسل فرانس برس أن الإغلاق شمل كامل المبنى الواقع في وسط نابلس، والذي يضم متاجر ومكاتب خدماتية.