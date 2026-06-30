نتنياهو من جنوب لبنان: لن ننسحب ما دام "حزب الله" موجوداً

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الأراضي اللبنانية التي دخلها الجيش الإسرائيلي وأبلغ الجنود بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت جماعة حزب الله المدعومة من إيران تشكل تهديدا.

وهذه أول زيارة يقوم بها نتنياهو للأراضي اللبنانية منذ أن توصلت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق أمني بوساطة الولايات المتحدة يقضي بتسليم إسرائيل منطقتين إلى الجيش اللبناني.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء قال للجنود "نصر على أننا لن نغادر جنوب لبنان حتى زوال التهديد" في إشارة إلى حزب الله.

وأضاف "وما دام حزب الله باقيا هنا، مسلحا ومهددا لنا، فسنبقى هنا نحن أيضا".