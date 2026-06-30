قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية ،عصر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وأقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في جنوب لبنان.

بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وأقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية، بعد ظهر اليوم، على بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان مستهدفةً أصحاب الجرارات الزراعية بهدف ترهيبهم. كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم، قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثا في جنوب لبنان. وألقت طائرة مماثلة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في جنوب لبنان.