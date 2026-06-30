الأمم المتحدة تحذر من نقص فادح في الأغذية والخيم عقب الزلزالين في فنزويلا

يعاني عشرات آلاف الناجين من الزلزال المزدوج الذي ضرب الأربعاء فنزويلا من نقص حاد في الغذاء والملاجئ، بحسب ما حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء، فيما نبّه خبراء في الصحة من خطر تفشّي أوبئة في أعقاب الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

وخلّف الزلزالان المتتاليان بقوّة 7.2 و7.5 درجات، وهما أعنف الهزّات التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن، عشرات آلاف المفقودين، واضعين المسعفين في سباق محموم مع الزمن للعثور على ناجين تحت أكوام المباني المنهارة.

واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، تُقدّر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن ما يقرب من 58 ألفا و870 مبنى قد تضرر أو دُمّر بالكامل في المنطقة المنكوبة.

وتصعّب الأحوال الجوية مهام المسعفين الذين اضطروا مثلا إلى تعليق محاولة انتشال ضحايا ليلا في لا غوايرا بسبب أمطار غزيرة توقّفت فجرا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.