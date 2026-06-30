البرلمان الليتواني يصادق على تعيين ميندوجاس رئيساً جديداً للوزراء

انتخب البرلمان الليتواني اليوم الثلاثاء ميندوجاس سينكيفيتشوس رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكى الليتواني رئيسا للوزراء بأغلبية 80 صوتا مقابل صوتين، مع امتناع 28 عضوا عن التصويت.

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قد رشّح الأسبوع الماضي سينكيفيتشوس، البالغ من العمر 42 عاما، لمنصب رئيس الوزراء خلفا لإنجا روجينين، المنتمية أيضا إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكى الليتواني المنتمي ليسار الوسط، وذلك في إطار إعادة هيكلة الائتلاف الحاكم.

وسيتعين على سينكيفيتشوس تقديم تشكيل حكومته وبرنامجه للتصويت عليه مجددا في البرلمان بعد تعيينه رسميا من قبل ناوسيدا. وقد شغل سينكيفيتشوس منصب رئيس بلدية يونافا المركزية منذ عام 2011.

وفي كلمته أمام البرلمان، تعهّد سينكيفيتشوس بالاستقرار والقيادة المسؤولة.

وقال: "تمر ليتوانيا بأوقات عصيبة"، في إشارة إلى الحرب الروسية لأوكرانيا، التي يعتبرها القادة الليتوانيون تهديدا مباشرا لبلادهم.

وتُعدّ ليتوانيا عضوا في كلٍّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتجاور جيب كالينينغراد الروسي وحليف روسيا، بيلاروسيا.

وقد غير الحزب الديمقراطي الاشتراكى الليتواني شريكه في الائتلاف في منتصف يونيو، منهيا بذلك تعاونه مع حزب " فجر نيموناس " القومي الشعبوي. ويشغل الائتلاف الجديد متعدد الأحزاب 75 مقعدًا من أصل 141 مقعدًا في برلمان فيلنيوس.

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قد قام يوم الخميس الماضى بترشيح ميندوجاس سينكيفيتشوس لمنصب رئيس الوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة وسط تعديل وزاري.