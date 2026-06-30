كوريا الجنوبية تستثمر 576 مليار دولار في رقائق الذكاء الاصطناعي

أطلقت كوريا الجنوبية، أمس، سلسلة ​من المشروعات العملاقة في مجالَي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، حيث تعهد ​الرئيس، لي جيه ميونغ، بتعزيز مكانة بلاده في هذه الصناعات من خلال استثمارات تتجاوز 576 مليار دولار على مدار سنوات عدة.

ويمثل هذا الإعلان أبرز تحرك حتى الآن للرئيس لي، لربط طموحات كوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق بخطته لتقليص الفجوات بين المناطق، وإنعاش الاقتصادات خارج منطقة العاصمة سيؤول.

وشارك في الإعلان الذي جرى بثه على الهواء، قادة شركتَي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس.كيه هاينكس»، ‌أكبر شركتين في العالم لصناعة رقائق الذاكرة.

وقال لي: «يجب أن نؤمّن العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق أي دولة أخرى. فالرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ‌تشكل المحور الثلاثي لانطلاقتنا الكبرى».

وأضاف أن «(سامسونغ) و(إس.كيه هاينكس) ‌ستستثمران، بالتعاون مع الموردين، نحو ‌800 تريليون وون (517.9 مليار دولار) لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق لكل ​منهما في المنطقة ‌الجنوبية الغربية من البلاد».

وأشار ​إلى أن مدينة غوانغجو ومقاطعة جولا الجنوبية ستستثمران ما بين خمسة و20 تريليون وون في هذه المشروعات، إلى جانب استثمارات إضافية بقيمة 81 تريليون ​وون لإنشاء مجمع لتغليف الرقائق في منطقة تشونجتشونغ قرب سيؤول.

وأوضح لي أن جنوب غرب البلاد سيحتضن مجمعات إنتاج رئيسة للرقائق، اعتماداً على وفرة الطاقة غير المستغلة هناك، وقال: «لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على أشباه الموصلات، نحتاج إلى الإسراع في استكمال مراكز الإنتاج قيد الإنشاء حالياً».

وأضاف لي: «في الوقت نفسه، يجب أن نؤمن طاقة إنتاجية ضخمة مسبقاً، من خلال استثمارات جديدة واسعة النطاق ‌في الجنوب الغربي، فقد وصلت المواقع الحالية التي تتركز في ​يونجين وبيونجتايك، إلى حدودها القصوى».

وذكر مكتب الرئيس أن ممثلين عن شركات أخرى، من بينها «إل.جي إلكترونيكس» و«إتش.دي هيونداي روبوتيكس»، حضروا أيضاً الفعالية.