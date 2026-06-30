إندونيسيا تؤكد قوة اقتصادها رغم تراجع العملة

قالت نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الإندونيسي، ماري إيلكا بانجيستو، إن العملة الإندونيسية تواجه تراجعاً أكبر من نظيراتها، رغم أن الاقتصاد الإندونيسي لايزال في وضع جيد.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بانجيستو قولها: «نحن متيقظون للحفاظ على الثقة» بالاقتصاد الإندونيسي، مضيفة أن مسؤولي الاقتصاد في الحكومة وأعضاء البرلمان يتفقون على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.

بدوره، قال نائب وزير المالية الإندونيسي، جودة أجانغ، إن الأوضاع المالية للبلاد لاتزال جيدة، حيث سيظل معدل عجز الميزانية أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الجاري.