دعوة المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا إلى تسوية أوضاعهم

حثت منظمات غير حكومية في ​إسبانيا المهاجرين غير النظاميين على التسجيل، مع ‌اقتراب الموعد النهائي ​لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي، وجذبت العملية نحو مليون شخص خلال أسابيع قليلة، على أن تنتهي اليوم.

وفي الساعات القليلة الماضية، قبل الموعد النهائي، كثفت المنظمات جهودها للتواصل مع المهاجرين، وتقديم المشورة لمن لايزالون يحاولون استكمال الوثائق اللازمة للتقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، في بلد يقدر عدد العاملين فيه بشكل غير رسمي بنحو 840 ألف شخص، وقد يستغرق الحصول على وضع قانوني فيه أكثر من عام، ودعت منظمتا «سي.إي.إيه.آر» و«سيبايم»، المعنيتان بحقوق الإنسان، المهاجرين إلى تقديم طلباتهم حتى لو كانوا لايزالون ‌بانتظار بعض الوثائق من بلدانهم الأصلية، مثل مالي ‌وإيران وفنزويلا، وتعمل المنظمات على تهدئة مخاوف المهاجرين الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم، في بلد يعرف بنهجه المنفتح نسبياً تجاه القادمين من الخارج.