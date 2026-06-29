الشرطة الألمانية تعتقل مشتبهاً به بعد مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار
قالت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال رجل مشتبه به.
وأضافت أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في مركز للشباب بوسط البلدة التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة وتقع إلى الغرب من هامبورج.
وأشارت بعض التقارير إلى وجود عدة مشتبه بهم، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك على الفور.
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