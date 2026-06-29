الشرطة الألمانية تعتقل مشتبهاً به بعد مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار

قالت ‌الشرطة الألمانية اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق نار ⁠وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى ‌اعتقال رجل مشتبه به.

وأضافت ‌أن الدافع وراء الواقعة ‌لم يتضح ‌حتى الآن. وذكرت ‌وسائل إعلام محلية أن الحادث ‌وقع في مركز ⁠للشباب بوسط البلدة التي يقل عدد ⁠سكانها ⁠عن 50 ألف نسمة ⁠وتقع إلى الغرب من هامبورج.

وأشارت بعض التقارير إلى وجود عدة ‌مشتبه بهم، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك على الفور.