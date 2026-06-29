فرنسا تحصي 1000 وفاة إضافية بسبب موجة الحر

سُجّل في فرنسا، منذ الأربعاء الماضي، عدد وفيات يزيد بنحو 1000 على المستوى المعتاد، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة، أمس، منبّهة إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير، ولو أن موجة الحر الشديد بدأت تنحسر.

وجاء في بيان لوكالة الصحة العامة في فرنسا أنه «منذ 24 يونيو الجاري، سجلت نحو 1000 وفاة إضافية، مقارنة مع الحالات التي أحصيت في الأشهر السابقة»، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية.

وأعلنت الوكالة أن المناطق المشمولة بإنذار أحمر من الحر تأثّرت بشكل خاص بهذه الظاهرة، التي طالت بصفة خاصة من هم فوق الـ65 من العمر (85% من الحالات).

وكشفت أن الوفيات في المنازل سجلت أعلى زيادة، حيث ارتفعت بنحو 40%، لاسيما في منطقة «إيل دو فرانس» التي تضم باريس وضواحيها.

وجاء في البيان أن هذا الارتفاع «تذكير بالحاجة الماسة إلى تدابير تضامنية إزاء من هم معزولون أو يعانون وحدة قاسية، بما في ذلك في المناطق العالية التحضّر».

إلى ذلك، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أمس، بأن درجات الحرارة ستراوح بين 39 و41 درجة مئوية في أجزاء من شرق وجنوب شرق ألمانيا، مع احتمال وصولها إلى 42 درجة في منطقة لاوزيتس.

وفي بقية أنحاء البلاد، من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة بين 32 و38 درجة، بينما تبقى المناطق الساحلية أكثر اعتدالاً.

وحذّرت الهيئة أيضاً من احتمال تعرّض أنحاء ألمانيا كافة لعواصف رعدية شديدة، قد تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية وحبات برد كبيرة.

ولم تستبعد الهيئة حدوث عواصف شديدة للغاية، قد تجلب ما يصل إلى 50 لتراً من الأمطار لكل متر مربع.

وسجلت ألمانيا رقما قياسياً وطنياً جديداً لدرجات الحرارة أول من أمس، بعدما بلغت الحرارة، وفق قراءة أولية، 41.5 درجة مئوية في منطقة موكرن - درفيتس بولاية سكسونيا - أنهالت شرق البلاد، وكان الرقم القياسي السابق البالغ 41.3 درجة مئوية قد سُجّل قبل يوم واحد فقط.

وتشهد ألمانيا موجة حر منذ أيام عدة، مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، في ظل انخفاض محدود لدرجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الطويلة، أصبحت أكثر تكراراً في ألمانيا نتيجة التغير المناخي، مشيرة إلى أن البيانات تظهر ارتفاع متوسط عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية.