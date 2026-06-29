سيؤول وطوكيو تؤكدان التزامهما بنزع ‌السلاح ​النووي

أكدت كوريا ​الجنوبية واليابان، أمس، التزامهما بنزع ‌السلاح ​النووي من شبه الجزيرة الكورية، واتفقتا على استئناف التدريبات المشتركة للبحث والإنقاذ، في خطوة للمضي قدماً في العلاقات الأمنية بين البلدين الجارين، واتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن جيو - باك، ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي، خلال اجتماع في سيؤول، على العمل من ‌أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل ثنائي، وكذلك من خلال شراكاتهما مع الولايات المتحدة، ‌وذلك في الجولة السادسة من المحادثات ‌بين البلدين، وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ‌في بيان: «اتفق ‌الوزيران على التعاون من أجل الحفاظ على السلام ​والاستقرار الإقليميين في ‌ظل ​أجواء أمنية خطرة».