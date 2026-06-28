"الداخلية" القطرية: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية بالمنطقة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، بعد العثور على وسيطة بحرية تأخرت عن موعد عودتها، إثر تعرضها لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود القطرية رصدت، في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية، تأخر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، لتباشر الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء السبت.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026م، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية، وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.

وتقدمت وزارة الداخلية القطرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل، مؤكدة مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.