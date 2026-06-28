واشنطن تخيّر مهاجري الحماية المؤقتة بين الإقامة الدائمة والمغادرة
قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركوين مولين، اليوم الأحد، إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بموجب وضع الحماية المؤقتة، السعي لتسوية أوضاعهم والحصول على إقامة دائمة، أو مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم.
وأضاف مولين، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: «إما أن تحاولوا استكمال الإجراءات للبقاء في البلاد بوضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news