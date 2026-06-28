وزارة الطاقة السعودية: استشهاد 14 مواطنا سعودياً إثر سقوط مروحية تابعة لـ "أرامكو" في رأس تنورة

استشهد 14 مواطناً سعودياً إثر سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة "أرامكو السعودية" في منطقة رأس تنورة اليوم، وذلك وفقاً لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر المسؤول قوله إن الجهات ذات العلاقة باشرت تحقيقاتها المشتركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها.