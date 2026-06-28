العراق.. اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد وزارة النفط

أفاد مصدر أَمني عراقي اليوم الأحد، باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.

ونقلت كالة الأنباء العراقية الرسمية عن المصدر قوله إن "الاعتقالات شملت أعضاءً في البرلمان رُفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".

وذكر أن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي "لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن قوات خاصة عراقية أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية وشنت حملات اعتقالات طالت شخصيات سياسية وعسكرية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع للتواصل الاجتماعي لدبابات وآليات عسكرية عراقية تجوب شوارع المنطقة الخضراء وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء وسط إغلاق تام ومنع الدخول إليها.