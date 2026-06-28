الكويت تعلن اعتراض صاروخين باليستيين داخل مجالها الجوي دون أضرار

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضهما والتعامل معهما وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. ولم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.