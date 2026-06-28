الكويت تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية وتؤكد رفضها انتهاك سيادتها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم، في انتهاك صارخٍ لسيادتها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضحٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت، في بيان لوزارة الخارجية، أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكل تقويضًاً للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتُمثل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار.