البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية غادرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة واعتراضها.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة أو لمسها، قد تكون من مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.



وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.