انقطاع التيار الكهربائي عن تنزانيا

تعرضت تنزانيا لانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي شمل المناطق المتصلة بالشبكة الوطنية، وذلك إثر عطل فني ضرب شبكة الكهرباء الوطنية مساء السبت، مما أدى إلى توقف تام لخدمات النقل والمواصلات بما في ذلك قطارات السكك الحديدية الكهربائية (SGR).

وذكرت شركة تانيسكو (Tanesco) الحكومية المسؤولة عن توفير الكهرباء ان الفرق الفنية التابعة للشركة بالتنسيق مع الجهات الاخرى المختصة و خبراء السكك الحديدية، باشرت عمليات الإصلاح الطارئة لاستعادة الخدمة بأقصى سرعة.