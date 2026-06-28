الجيش الأميركي يضرب مواقع في إيران رداً على تهديد الملاحة التجارية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران السبت، رداً على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية.

وذكر بيان"سنتكوم" أن ضربات الجيش الأميركي طالت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة وقدرات زرع الألغام البحرية.

وأشار البيان إلى أن الضربات جاءت رداً على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة "كيكو" التي كانت ترفع علم بنما وتبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام.