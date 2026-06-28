البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر

أدانت مملكة البحرين، بأشد العبارات، تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، بعد استهدافها مجدداً بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلاً عابراً ولا حادثاً منفرداً، بل نهجاً متعمداً ونمطاً ممنهجاً من الاعتداءات المتكررة على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره رقم (2817) لعام 2026، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة الجهة المسؤولة عنه، مؤكدة أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفاً حازماً.